Отправитель парфюмерных наборов с бомбами участникам СВО попал на видео

ФСБ России показала видео задержания завербованного украинской спецслужбой 23-летнего жителя Первоуральска, который устроил массовую рассылку почтовых отправлений с бомбами в парфюмерных наборах участникам специальной военной операции (СВО) и сотрудникам оборонного предприятия. Запись публикует ТАСС.

На кадрах виден молодой человек в наручниках, которого сопровождают силовики. Он рассказывает, что его завербовал человек по фамилии Антонов. По его заданию он наблюдал за военными летчиками, собирал информацию о местах их жительства и автомобилях, а также следил за директором и главным инженером оборонного завода в Екатеринбурге. Затем мужчина отправился в Челябинск, где изъял из схронов взрывные устройства, закамуфлированные в парфюмерные наборы, которые планировал отправить военнослужащим и сотрудникам оборонных предприятий, проживающим в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области. ФСБ России предотвратила рассылку.

Украинского агента задержали в марте 2025 года. После выполнения задания куратор прекратил с ним контакты, оставив без обещанного вознаграждения.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств»), 205 («Покушение на теракт») и 275 («Госизмена») УК РФ.