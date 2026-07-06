Приговор за пытки заключенных получили сотрудники колонии в Челябинской области

В Челябинской области Копейский горсуд вынес решение по делу сотрудников колонии ИК‐15 — троих должностных лиц признали виновными в превышении полномочий с применением пыток. Дело рассматривали в закрытом режиме.

По данным суда, фигуранты действовали по сговору и вышли далеко за рамки своих служебных обязанностей. В пресс‐службе суда пояснили, что речь идёт о действиях с применением пыток, совершённых группой лиц. При этом никто из них вину так и не признал.

Двое осуждённых получили по шесть лет колонии строгого режима, третий — восемь лет. Бывших сотрудников колонии взяли под стражу прямо в зале суда.

Гражданские иски о компенсации и возмещении затраченных на защиту в суде средств будут рассматривать позже. На данный момент приговор ещё не вступил в силу.

Напомним, недавно в исправительную колонию в Каменске-Уральском пытались провезти целый арсенал оружия. С какой целью, правоохранители пока не разобрались.