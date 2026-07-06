ФСБ предотвратила рассылку взрывных устройств через "Почту России"

Российские спецслужбы пресекли массовую рассылку через "Почту России" взрывных устройств, спрятанных в парфюмерных наборах, военнослужащим и сотрудникам оборонных предприятий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Сотрудники ФСБ в городе Первоуральске Свердловской области в марте 2025 года задержали россиянина 2003 года рождения, который оказался завербован спецслужбами Украины.

Выяснилось, что он изъял из схронов в Челябинске взрывные устройства, закамуфлированные в парфюмерные наборы, и отправил их по почте различным военным и сотрудникам органов власти в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области.

"После выполнения задания украинские спецслужбы прекратили с ним контакты, не выплатив обещанное вознаграждение", – заявили в ЦОС.

Почтовые отправления были изъяты и обезврежены сотрудниками ФСБ России. Против задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 222.1, 30 и 205 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывных устройств" и "Покушение на террористический акт").

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Краснодара, который передавал украинским спецслужбам информацию о предприятиях топливно-энергетического комплекса Краснодарского края и Ставропольского края, а также планы размещения боевой техники. Выяснилось, что мужчина по собственной инициативе установил контакт с представителем Киева через зарубежный мессенджер.