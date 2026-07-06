Группа туристов пропала во время сплава в российском регионе

Группа из пяти туристов пропала во время сплава в Магаданской области. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Уточняется, что они приехали в российский регион для сплава по рекам Иганджа и Армань и не сошли с маршрута в назначенное время.

Группа была зарегистрирована и имела опыт сплава по рекам, сообщили ГУ МЧС России по региону. Также в ведомстве сообщили, что в ней не было несовершеннолетних людей. В поисках уже был задействован спасательный отряд и специалист по беспилотной авиации. Также к отправке готовят вертолет Ми-8.

Ранее четырехлетнего мальчика унесло течением во время сплава в российском регионе. Часто к рафтингу не допускаются дети младше 10 лет.