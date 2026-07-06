Родители пропавших в Туве девочек начали штурмовать дом из-за слов ясновидящей

В социальных сетях появились видеозаписи, на которых зафиксировано, как группа людей попыталась силой проникнуть в частное жилище в Кызыле, сообщает aif.ru.

Поводом стали утверждения нескольких экстрасенсов, якобы связавших этот объект с исчезновением двух 13-летних школьниц. Правоохранители пресекли попытку самосуда и не допустили незаконного проникновения.

Глава МВД по Республике Тыва Юрий Завьялов официально опроверг любую причастность дома к пропаже несовершеннолетних. Министр подчеркнул, что информация о связи этого объекта с делом не соответствует действительности, а поисковые мероприятия продолжаются в штатном режиме.

Исчезновение двух девочек в Туве: поиски вышли на новый след

Завьялов также предостерег жителей от участия в несанкционированных действиях и призвал ориентироваться исключительно на официальные сводки. Он напомнил, что подобные выходки квалифицируются как нарушение общественного порядка и влекут административную ответственность, а также не помогают следствию, а лишь мешают работе оперативных служб. При этом глава ведомства поблагодарил волонтеров и неравнодушных граждан, которые уже несколько дней помогают в розыске девочек.

Напомним, что две 13-летние подруги ушли гулять вечером 1 июля и не вернулись. Позднее на берегу реки нашли их мобильные телефоны и одну пару обуви. Следователи рассматривают все возможные версии, включая несчастный случай на воде.