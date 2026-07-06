Массовое отключение света произошло на всей территории Крыма

Массовое отключение электроэнергии произошло на территории Крыма. В «Крымэнерго» сообщили, что причиной стали технологические нарушения на высоковольтных сетях, вызванные внешними воздействиями.

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В настоящее время специалисты проводят аварийно-восстановительные работы.

— В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями, на высоковольтных сетях произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым, — сообщили Интерфаксу в «Крымэнерго».

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До этого свыше десяти районов Крыма также оказались частично или полностью обесточенными в результате ударов беспилотников ВСУ, сообщил советник главы региона Олег Крючков. На круглосуточном дежурстве работают несколько десятков энергетиков, которые восстанавливают поврежденные после ударов, добавил он.

Ранее в результате атаки Вооруженных сил Украины на севере Крыма погиб один человек, еще двое получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.