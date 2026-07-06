Дело о пропавших девочках в Туве взято под контроль

Расследование уголовного дела о пропаже двух школьниц в Туве взято на контроль прокурором республики. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Двенадцатилетние школьницы исчезли вечером 1 июля — ушли по направлению к реке Енисей и не вернулись. На берегу были обнаружены их телефоны и обувь. Министр внутренних дел по Республике Тыва генерал-майор полиции Юрий Завьялов заявил о том, что у следствия несколько версий пропажи детей, основная — девочки могли утонуть. Ведутся поиски.

«Прокурор республики Ботвинкин Евгений Борисович координирует работу правоохранительных органов и спасательных служб», — подчеркнули в прокуратуре республики.

По данным ведомства, в настоящий момент личный состав правоохранительных органов «максимально мобилизован на спасение детей и проведение поисковых работ на местности».

Поиски на земле, воде и с воздуха ведут более 800 человек. Подключены волонтеры, водолазы, группы на сапбордах, кинологи. Зона поисков расширена до Саяно-Шушенского водохранилища и города Шагонар, пишет ТАСС.

При этом видимость в Енисее составляет всего один метр, что серьезно влияет на работу водолазов, рассказала начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по республике Луиза Намчыл.

«Их работу осложняет не только сильное течение реки, но и плохая видимость в воде. Она составляет всего один метр», - пояснила она, уточнив, что уже обследовано 550 кв. м дна.

В свою очередь глава республики Владислав Ховалыг в своем канале на платформе «Макс» отметил, что дал поручение создать координационный штаб по поиску детей. Он также предупредил, что на фоне сильной жары «участились несчастные случаи на воде, поэтому контроль за детьми и личная бдительность должны быть предельными».