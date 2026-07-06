Суд рассмотрит дело иностранца, напавшего на девушку при входе в метро

Суд разберется в деле иностранца, который напал на девушку при входе на станцию московского метро «Красногвардейская». Об этом в понедельник, 6 июня, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.

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— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел днем 6 мая. Тогда злоумышленник напал на девушку и совершил в ее отношении сексуальное насилие. Спустя время его задержали. По факту произошедшего завели уголовное дело. Суд арестовал обвиняемого.

До этого другой мужчина потрогал пассажирку за ягодицы при выходе из вагона на станции метро «Театральная». Позднее его задержали и арестовали на 15 суток.