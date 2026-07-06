В Подмосковье разоблачен маньяк, убивший 9 женщин

В Подмосковье будут судить серийного маньяка, насиловавшего и убивавшего женщин. Следователи ГСУ СКР по Московской области разоблачили жителя Новосибирской области, который в 2002 году расправился с девятью девушками и одним мужчиной.

Первые убийства произошли в Бабушкинском районе Москвы — там злодей расправился с тремя жертвами. Затем в лесопарке в Подольске садист убил абитуриентку колледжа. Позднее в один день он убил двух девушек в центральном городском парке Пушкино, чуть позже там же убил мужчину. Еще двух девушек негодяй прикончил в Северо—Восточном округе. Наконец, очередной жертвой стала племянница члена правительства Перу — девушка училась в институте культуры и погибла недалеко от общежития в Химках.

Самый разыскиваемый убийца России годами скрывался под видом монаха

Долгое время маньяк скрывался в Новосибирской области. В июле 2024 года в ходе изучения архивных уголовных дел следователи нашли новые улики, которые позволили изобличить серийного убийцу. Выяснилось, что последние годы он еще и спаивал и растлевал падчерицу.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий, собранные по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения.