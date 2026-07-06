Россиянин призывал атаковать Большой Кремлевский дворец

В Калуге осудили мужчину за призывы к терроризму. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

По данным агентства, местный житель в интернете призывал нанести ракетный удар по Большому Кремлевскому дворцу.

2-й Западный окружной военный суд признал его виновным и приговорил к трем годам колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, в том числе сети Интернет, сроком на три года.

Ранее сообщалось, что пост с оправданием деятельности запрещенной организации привел россиянина под следствие.