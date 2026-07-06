Стало известно об активности аккаунта главы исчезнувшей семьи Усольцевых в соцсети

В аккаунте Сергея Усольцева, главы бесследно пропавшей в тайге Красноярского края семьи, в одной из социальных сетей появилась активность. На это указал исследователь Валентин Дегтерев, который поделился своим открытием с aif.ru.

«Я прогнал аккаунт Сергея через бот, определяющий реальную активность. И получил ответ, что Сергей или кто-то еще заходил туда недавно», — рассказал Дегтерев.

Исследователь заявил, что именно через этот аккаунт он общался с пропавшим Усольцевым несколько лет. Проверив аккаунт на активность, Дегтерев пришел к выводу о том, что Сергей жив.

Я теперь уверен, что Сергей жив и даже не особо скрывается. Кто, кроме него, может заходить в его аккаунт? И его телефон. Родные говорят, что он давно принадлежит другому человеку, но это неправда Валентин Дегтерев исследователь

По словам исследователя, ему удалось отправить сообщения на номер главы пропавшей семьи. Более того, сообщение было прочитано, так как номер, как отметил Дягтерев, остался в записной книжке у Сергея.

Ранее Дегтерев заявил, что дозвонился на телефон Сергея Усольцева.

«Я дозвонился — трубку сняли, но в ответ — тишина. Позже перезвонили с другого номера и тоже молчали», — рассказал исследователь.

По его информации, через некоторое время владелец отключил возможность входящих вызовов.

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их дочь пропали в конце сентября 2025 года в Партизанском районе Красноярского края. Позже выяснилось, что семья во время своего маршрута делала три остановки — во время одной из них Усольцевы купили в придорожном магазине нож.