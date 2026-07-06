Родные пропавших в Туве девочек начали штурмовать дом из-за слов ясновидящей

Местные жители и родные девочек, пропавших в Туве, собрались у частного дома в одном из районов Кызыла. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщили журналисты.

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Представитель властей обращался к ним с просьбой разойтись, однако люди все еще остаются на месте. По данным источника «Известий», некие шаманы сообщили им, что дети могут находиться в одном из зданий.

Поиски несовершеннолетних длятся пятые сутки. В них задействованы более 700 волонтеров, сформировано 190 поисковых групп.

Исчезновение двух девочек в Туве: поиски вышли на новый след

К работе привлечены профессиональные спасатели, волонтеры Национального центра помощи пропавшим детям, отряда «СаяныСПАС» и других организаций, передает пресс-служба МЧС по республике.

3 июля сообщалось, что спасатели осмотрели 56 островов на реке Енисей и обследовали 40,5 километра береговой линии в поисках двух пропавших в Кызыле 12-летних девочек.