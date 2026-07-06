Экспертиза не нашла генетического материала Усольцевых на палке для ходьбы

Генетического материала Усольцевых не обнаружено на палке для скандинавской ходьбы, найденной на месте пропажи семьи в горной тайге под Красноярском. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.

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Часть палки была обнаружена в начале июня во время поисковых мероприятий.

"Да [экспертиза завершена], генетического материала не обнаружено", - сообщили в ведомстве.

Других экспертиз по найденной палке проводить не планируют, добавили в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с несовершеннолетней дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье Красноярского края в сентябре 2025 года. Первые масштабные поиски результатов не дали. В начале июня 2026 года на место пропажи выезжали специалисты, после этого было решено поиски приостановить, проанализировать ситуацию и решить, как действовать дальше. С 17 по 21 июня группа спасателей выехала на поиски, было обследовано 51 кв. км тайги, семья не найдена.

Следствием изначально отрабатывались три версии исчезновения Усольцевых в Красноярском крае: несчастный случай, криминальная версия и побег. Версии побега и похищения следствием были опровергнуты. Точный маршрут, по которому семья планировала идти в Кутурчинском Белогорье, неизвестен.

В первых масштабных поисках семьи было задействовано до 1,5 тыс. человек. Сейчас следователи и волонтеры планируют пока только точечные поиски пропавших. Руководитель "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев сообщил в интервью ТАСС, что поисковики отряда планируют летом 2026 года организовать пешие поиски Усольцевых.