В Приамурье крыса с бешенством укусила ребенка

В селе Малая Сазанка Свободненского округа Приамурья зараженная бешенством крыса укусила ребенка. Об этом сообщает Управление ветеринарии региона.

Как рассказали в ведомстве, люди решили потравить в своем подворье грызунов. Ребенок поймал одну из приманенных крыс, но она его укусила, а вскоре погибла.

Родители отвезли трупик животного на ветстанцию, где в лаборатории специалисты установили, что у нее было бешенство. Ребенок сейчас получает необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в Благовещенском округе нашли труп дикой лисицы, которая была больна бешенством. Ее обнаружил охотинспектор в районе села Волково.

В обоих выявленных очагах опасного заболевания организовали дезинфекцию, а домашним животным проводят внеплановую вакцинацию.