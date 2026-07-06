В Ярославле перекрыли трассу на Москву из-за атаки беспилотников
Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы временно перекрыто в целях безопасности во время вражеской атаки БПЛА.
Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Глава региона призвал жителей полностью воздержаться от поездок в указанном направлении или выбирать пути объезда.
Он добавил, что подразделения Минобороны и силовых ведомств продолжают работу, а жителям необходимо дождаться отбоя сигнала «Беспилотная опасность».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырёх БПЛА над столицей.