В Ярославле перекрыли трассу на Москву из-за атаки беспилотников

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы временно перекрыто в целях безопасности во время вражеской атаки БПЛА.

Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Глава региона призвал жителей полностью воздержаться от поездок в указанном направлении или выбирать пути объезда.

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы», — пояснил Евраев.

Он добавил, что подразделения Минобороны и силовых ведомств продолжают работу, а жителям необходимо дождаться отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырёх БПЛА над столицей.