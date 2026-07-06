Мошенники придумали схему с гарантией бюджетного места в вузе

Злоумышленники начали создавать фальшивые сайты приёмных комиссий и предлагать абитуриентам купить бюджетные места.

Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе «Мошеловки».

По их данным, аферисты копируют сайты вузов, создают поддельные группы в соцсетях и каналы в мессенджерах.

Там выпускникам обещают зачислить на дефицитные целевые места или выделить несуществующие квоты. За «услугу» требуют организационный взнос.

Как уточнили в организации, после выхода официальных приказов о зачислении тактика меняется. Тем, кто не прошёл по конкурсу, приходят сообщения с предложением выкупить внезапно освободившееся бюджетное место в рамках «секретного добора». Получив деньги, мошенники удаляют аккаунты.

В зоне риска находятся и абитуриенты, и их родители. Схема особенно активна в июле — в разгар приёмной кампании.

В «Мошеловке» напомнили: платных ускорений проверки документов или покупки бюджетных мест через посредников не существует. Зачисление регулируется исключительно официальными регламентами и отражается в конкурсных списках на проверенном сайте учебного заведения.

Ранее директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев рассказал, что во время приёмной кампании мошенники всё чаще атакуют абитуриентов через звонки, поддельные сайты и фальшивые письма.