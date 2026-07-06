В Пермском крае загорелась частная свиноферма

Кровля частной свинофермы загорелась в деревне Кипчак Куединского муниципального округа Пермского края. Предварительно, площадь пожара - 1 500 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По прибытии к месту вызова первого подразделения наблюдалось открытое горение кровли частной свинофермы. Предварительная площадь пожара составила 1 500 кв. м. Тушение продолжается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлечен 41 человек, задействовано 14 единиц техники, в том числе от МЧС России - 22 человека и 5 единиц техники.