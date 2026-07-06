Ураганный ветер ветер снес крышу одной из школ под Волгоградом

Ураганный ветер снес крышу школы №7 в городе Петров Вал в Волгоградской области. Видео с места происшествия в воскресенье, 5 июля, поделились на V1.ru.

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Пострадавших в результате произошедшего нет — сейчас дети отдыхают на летних каникулах. По словам местных, в прошлом году во время непогоды случилась аналогичная ситуация.

— В прошлом у школы уже срывало крышу — тоже во время сильного урагана. После этого ее поставили на место, но, видимо. Впрочем, качество ремонта можете оценить сами, — цитирует жителей портал.

На опубликованных кадрах видно, как обломки крыши здания лежат на крыльце школы после мощного шторма.

До этого град повредил самолет авиакомпании «Россия» и сорвал рейс из Минеральных Вод в Санкт-Петербург. Множественные вмятины получили капоты двигателей Airbus A320.

Кроме того, 27 мая несколько человек в Екатеринбурге получили травмы из-за ураганного ветра — одного мужчину снесло вместе с металлическим забором.