Электросамокат взорвался на парковке жилого дома в Краснодаре

Электросамокат взорвался на парковке одного из жилых домов в Краснодаре. Соответствующее видео в воскресенье, 5 июля, опубликовали в Telegram-канале Kub Mash.

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На кадрах видно, как транспорт воспламеняется, а через несколько секунд взрывается, при этом огонь охватывает самокат полностью.

На произошедшее вовремя среагировал мужчина, который сидел в припаркованном рядом автомобиле — он выбежал на улицу и оттащил воспламенившийся самокат от других машин.

До этого ГУ МВД по Москве обратилось к Центру организации дорожного движения с предложением сократить число самокатов, которые кикшеринговые сервисы могут выставлять в городе в 2026 году.

Кроме того, МВД и Минтранс РФ планируют в 2028 году ввести государственную регистрацию средств индивидуальной мобильности, включая установку номерных знаков.