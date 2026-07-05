Убийца умер от инфаркта при попытке избавиться от тела жертвы в США

В американском штате Алабама 44-летний Дэниел Роббинс задушил 47-летнюю подругу Джессику Фолдс во время бытового конфликта и вывез ее тело в лес на пикапе. Пока мужчина тащил тело женщины, от напряжения у него случился сердечный приступ, и он упал замертво рядом со своей жертвой. Об этом сообщил портал Irish Mirror.

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10 июня их тела обнаружил случайный прохожий, который заметил брошенный на грунтовой дороге пикап с открытой дверью и опущенным бортом. После этого на место случившего прибыли полицейские, которые прошли по следу, оставшемуся от волочения тела по земле. В кустарнике вблизи пикапа правоохранители нашли Фолдс и Роббинса. Позднее выяснилось, что у мужчины было диагностированное заболевание сердца, передает портал.

В поселке Лужайка Ленинградской области местные обнаружили мертвых супругов с огнестрельными ранениями. Рядом с ними также обнаружили мертвую собаку и кошку, которые были зарезаны. Кроме того, правоохранители заметили в руках мужчины охотничье ружье.

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