При ударе БПЛА по Запорожской области ранены жители

В Запорожской области при атаке БПЛА пострадали шесть человек, сообщает в Telegram-канале региональный минздрав.

Там уточнили, что речь идет о жителях Васильевского муниципального округа. При налете беспилотника они получили ранения средней степени тяжести. Пострадавшим уже помогли врачи. Пациенты вне опасности, а их состояние стабилизировалось.

Накануне Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Губернатор Александр Беглов сообщил о 72 сбитых БПЛА, один из которых упал в Петергофе. Удар пришелся на нефтяной терминал в Кировском районе, пострадавших и разрушений не было.

Одновременно Москву пытались атаковать более 200 БПЛА, 62 из которых были уничтожены на подлете, заявил мэр города Сергей Собянин. По данным российского Минобороны, в ночь на 4 июля силы противовоздушной обороны сбили над регионами страны 389 дронов.