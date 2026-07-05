Трое детей пострадали при пожаре в жилом доме в Ярославле

В Ярославле пять человек, в том числе трое детей, пострадали в результате пожара в частном жилом доме. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.

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Возгорание произошло 5 июля на улице 5-я Тверицкая. Огонь охватил пристройку и часть жилого дома, а также создал угрозу распространения на соседний участок.

Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС удалось не допустить перехода пламени на расположенный рядом жилой дом.

По информации спасателей, медицинская помощь потребовалась двум женщинам в возрасте 49 и 30 лет, а также троим детям — двум четырехлетним девочкам и трехлетнему мальчику.

В результате пожара огнем уничтожены пристройка и часть дома общей площадью около 50 квадратных метров, также повреждена хозяйственная постройка на соседнем участке.

Причины возгорания и все обстоятельства произошедшего устанавливают специалисты.