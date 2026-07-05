На юге Франции мужчина с ножом напал на прохожих

Вооруженный ножом мужчина ранил несколько прохожих на улицах коммуны Клермон-Ферран на юге Франции, после чего был задержан полицией. Об этом сообщила радиостанция Ici.

Нападение произошло примерно в 14:30 по местному времени (15:30 мск). Спустя примерно час полицейские, прибывшие после многочисленных жалоб на вооруженного агрессивного человека, обнаружили на улице иммигранта из Судана с ножом в руке. Тот попытался нанести удар в шею одному из патрульных, его напарник открыл по нападавшему огонь из огнестрельного оружия, произведя три выстрела.

Несмотря на полученные ранения, нападавший остался жив, врачам удалось стабилизировать его состояние. Полицейские также не пострадали в ходе этого происшествия. Тем не менее до прибытия полиции суданец успел напасть на нескольких прохожих: трое были госпитализированы, еще пять заявили, что мужчина им угрожал ножом, их допрашивает полиция. О мотивах нападавшего пока ничего не сообщается, дело передано Управлению по борьбе с организованной преступностью и особо опасными правонарушениями.