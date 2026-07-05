Женщина ранила ножом сына во время ссоры в пункте выдачи заказов в Петербурге

Вечером в субботу, 4 июля, женщина ранила ножом своего несовершеннолетнего сына во время ссоры в пункте выдачи заказов в Санкт-Петербурге. В отношении нападавшей возбудили уголовное дело о покушении на убийство и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

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Нападение произошло в пункте выдачи заказов, расположенном на Северном проспекте.

— Фигурантка не довела свой преступный умысел до конца по независящим от нее обстоятельствам, поскольку потерпевшему своевременно оказана медицинская помощь. Женщина задержана, ей предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения, — говорится в сообщении.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, передает страница ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в соцсети VK.

2 июля в подъезде дома на востоке Москвы пьяный мужчина напал на соседку с 11-месячным ребенком, в результате чего несовершеннолетний получил порез ноги. После произошедшего правоохранители задержали злоумышленника.