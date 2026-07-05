Пилота убили, самолет сожгли после приземления в неблагополучном регионе

В отдалённом высокогорном районе индонезийской провинции Папуа‑Хайлендс произошло нападение на гражданское воздушное судно. Пилот, гражданин США Николас Ф. Госселин, получил смертельные огнестрельные ранения сразу после того, как посадил свой самолёт на взлётно‑посадочную полосу в деревне Балингама. Нападавшие не ограничились убийством – они также подожгли воздушное судно, уничтожив его на земле. Инцидент случился 2 июля и уже получил широкий резонанс как в Индонезии, так и за её пределами.

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По данным Associated Press, CNN и BBC, борт принадлежал местной авиакомпании PT AMA, которая специализируется на доставке грузов и почты в труднодоступные районы острова Новая Гвинея. Сразу после касания полосы связь с экипажем прервалась. На борту находились семь пассажиров – все граждане Индонезии из числа местных жителей, – они не пострадали и покинули лайнер самостоятельно до начала атаки. Причины, по которым пилот оказался единственной целью, пока остаются предметом расследования.

Николас Госселин имел богатый лётный опыт: до работы в PT AMA он управлял воздушными судами на Аляске, а в период с 2014 по 2018 год получал образование в Бриджуотерском государственном университете (штат Массачусетс). Его профиль в LinkedIn подтверждает многолетнюю приверженность авиации. Коллеги описывают его как профессионала, не раз выполнявшего рейсы в сложных метеоусловиях и гористой местности.

Ответственность за нападение взяла на себя Армия национального освобождения Западного Папуа (TPNPB). Представитель группировки Себби Самбом заявил, что акция стала прямым возмездием за то, что правительства Индонезии и США, по их мнению, не решают давний конфликт между военными и коренными папуасскими повстанцами. Он также обвинил авиакомпанию в том, что её рейсы «используются для переброски индонезийских военных», и пригрозил новыми атаками на гражданские суда, если они продолжат заходить в подконтрольные повстанцам зоны.

Индонезийские военные уже подтвердили, что тело пилота извлечено и будет передано посольству США в Джакарте. Операция по эвакуации останков проводилась усиленным нарядом из десяти военнослужащих. Посольство США и Госдепартамент пока не дали официальных комментариев. Этот инцидент стал очередным эпизодом в многолетнем противостоянии между центральным правительством и сепаратистскими движениями в Папуа, где коренное население неоднократно заявляло о дискриминации и нарушениях прав. Власти Индонезии уже усилили меры безопасности в регионе, однако угроза новых нападений остаётся высокой.