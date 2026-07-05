В Нижнем Новгороде произошло ЧП на канатной дороге

На канатной дороге между Нижним Новгородом и Бором застряли несколько кабинок, возможно, с пассажирами. Об этом сообщает телеграм-канал «Мой Нижний Новгород».

Инцидент произошел в воскресенье, опубликованы фото с места происшествия. На кадрах видны четыре кабинки, которые притерлись друг к другу возле опоры.

«Несколько кабинок канатной дороги между Нижним Новгородом и Бором зависли на одной из опор. Надеемся, внутри никого нет», — пишет канал.

Отмечается, что представители экстренных служб и канатной дороги пока не комментировали инцидент. Очевидцы сообщают, что внутри были люди, по неподтвержденным данным, всего 11 человек.

Канал «База» сообщил, что канатную дорогу останавливали из-за погодных условий, сейчас она «движется с минимальной разрешённой скоростью».

На регион в эти выходные обрушился ураганный ветер. Очевидцы публикуют фото и видео с поломанными деревьями, сорванными крышами и помятыми автомобилями.

Канатную дорогу через Волгу построили в 2012 году, она служит общественным транспортом и соединяет Нижний Новгород и город-спутник Бор.