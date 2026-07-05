Спасатели прочесали почти 100 км берега в поисках двух девочек в Туве

В Республике Тыва продолжаются масштабные поиски двух девочек 2013 года рождения, которые пропали вечером 1 июля в Кызыле. Школьницы ушли из дома на прогулку и не вернулись, а камеры видеонаблюдения зафиксировали их движение в сторону реки Енисей. С тех пор о местонахождении детей нет никаких сведений, и спасатели развернули беспрецедентную по охвату операцию.

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За прошедшие сутки сотрудники Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС обследовали 97 километров береговой линии, а также тщательно проверили 67 островов и 28 скоплений топляка и веток, где могли застрять дети. С помощью беспилотной авиации выполнено 9 вылетов – дроны облетели прибрежную зону от села Оттук-Даш до села Ийи-Тал, фиксируя любые подозрительные объекты на воде и у кромки берега. Инспекторы ГИМС дополнительно прошли ещё 75 километров акватории на плавсредствах.

Поисковый периметр в пятницу был расширен до Улуг-Хемского района, что позволило привлечь дополнительные силы. Всего 5 июля в работе было задействовано 883 человека, 186 единиц техники, 21 плавсредство и 10 беспилотников. Координацию осуществляют как спасатели, так и волонтёры, а также сотрудники полиции, которые опрашивают местных жителей и изучают записи с камер наружного наблюдения в прибрежных сёлах.

Следственным ориентиром стала найденная обувь: сначала на берегу в черте Кызыла обнаружили сандалию одной из девочек, а затем в 22 километрах от города, в воде у берега, нашли тапок второй. Эти находки укрепили основную версию – дети могли утонуть, не справившись с течением. Министр внутренних дел Тывы Юрий Завьялов, возглавляющий оперативный штаб, подтвердил, что других убедительных версий пока нет, хотя следствие прорабатывает и альтернативные сценарии.

Спасательные работы продолжаются с учётом сложного рельефа дна и быстрого течения Енисея. Водолазы регулярно погружаются в труднодоступные участки, а на берегу работают кинологи с собаками. Родители пропавших девочек находятся на связи с оперативниками, им оказывают психологическую помощь. Местные власти призывают всех, кто обладает какой-либо информацией, незамедлительно сообщать в полицию. Пока поиски не принесли результата, но силы и средства не сокращаются – интенсивность работ сохраняется на прежнем уровне.