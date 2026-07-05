На юго-западе Франции пожар угрожает проведению "Тур де Франс"

В департаменте Восточные Пиренеи на юго-западе Франции крупный лесной пожар охватил уже 1,5 тысячи га, проинформировал префект департамента Пьер Рено.

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«Протяженность полосы огня составляет 18 км, - сказал он на пресс-конференции. - Для ликвидации задействованы значительные ресурсы на земле и в воздухе».

Пожар, по словам префекта, распространился чрезвычайно быстро в районе коммуны Тривеллаш, В ночь на воскресенье огонь охватил свыше 900 га.

Для тушения задействованы 700 сотрудников экстренных служб, а также 200 автомобилей, девять самолетов и вертолетов.

Из-за сильного ветра и труднодоступности района, охваченного пожаром, сдержать распространение огня не удается. Префект предупредил: до конца дня власти могут принять решение об отмене этапа велогонки "Тур де Франс".