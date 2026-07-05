В одном из российских регионов вспыхнул электросамокат

В Краснодарском крае, в посёлке Плодородное, во дворе жилого дома вечером неожиданно вспыхнул электросамокат, устроив настоящее «фаер-шоу». Об инциденте сообщил Telegram-канал Shot.

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В момент возгорания и легкого взрыва в припаркованной рядом машине находился мужчина. Он быстро среагировал, покинул автомобиль и откатил горящий самокат подальше от других транспортных средств, предотвратив распространение огня.

По счастливой случайности ни мужчина, ни припаркованные рядом автомобили не пострадали — сигнализация на машинах даже не сработала.

Инцидент произошёл на фоне ужесточения правил использования электросамокатов в ряде регионов России. Полный запрет на их передвижение ввели в Благовещенске, Елабуге, Набережных Челнах, Солнечнодольске и Изобильном. В Подмосковье также действуют локальные ограничения, а в Москве и других городах созданы «медленные зоны», где скорость прокатных самокатов снижена до 20 км/ч. Причина — частые ДТП и технические неполадки.