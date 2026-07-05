Самолет из Новосибирска сел на строящуюся взлетную полосу в Махачкале

Самолет S7 Airlines по ошибке приземлился на строящуюся взлетно-посадочную полосу (ВПП) аэропорта Махачкалы. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

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По информации канала, инцидент произошел около 12:10 по московскому времени с Airbus A320 (RA-73401), который выполнял рейс S7-5151 из Новосибирска.

— При выполнении визуального захода командир воздушного судна ошибочно принял строящуюся ВПП-32 за действующую и выполнил на нее посадку. Она прошла благополучно. После приземления самолет самостоятельно освободил полосу и в 12:27 зарулил на стоянку, следуя за машиной сопровождения, — говорится в сообщении.

В авиакомпании отметили, что сейчас решается вопрос о проведении расследования для установления всех обстоятельств произошедшего, передает Telegram-канал.

Ранее лобовое стекло треснуло во время полета суперджета из Санкт-Петербурга в Москву. Инцидент произошел во время взлета воздушного судна 2 июля. Экипаж заметил неполадку и вернулся в аэропорт вылета. Никто из пассажиров не пострадал.