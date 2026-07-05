Четырехлетнего мальчика нашли одного на оживленной трассе

В Смоленской области произошёл инцидент, который мог закончиться трагически. На трассе недалеко от деревни Мясоедово местные жители заметили маленького мальчика, бредущего в одиночестве вдоль дороги. Очевидцы незамедлительно остановились, чтобы помочь малышу, и вызвали полицию, а также попытались выяснить, где находятся его родители. Об этом сообщило Информагентство «О чем говорит Смоленск».

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Ребёнок, которому на вид около четырёх лет, не мог внятно объяснить своё имя, адрес или обстоятельства, приведшие его на трассу. По счастливой случайности, мальчик не получил никаких травм. Он был просто растерян и напуган. Местные жители успокоили малыша и передали его прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов, которые тут же начали поиски родственников.

Благодаря оперативной работе полиции и помощи неравнодушных граждан, семья ребёнка была найдена в течение короткого времени. Как выяснилось, мальчик отлучился из дома незаметно для взрослых, а родители уже начали собственные поиски, когда стражи порядка связались с ними. Ребёнок был передан матери и отцу, сейчас с ним всё в порядке, он находится в кругу семьи.

Глава Вяземского округа Олег Смоляков прокомментировал ситуацию, заявив, что по факту происшествия организована тщательная проверка. Он подчеркнул, что держит ход разбирательства на личном контроле, чтобы выяснить все обстоятельства, при которых малолетний ребёнок оказался один на оживлённой автомобильной трассе. Специалисты также оценят действия родителей и условия, в которых воспитывается мальчик.