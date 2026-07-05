Мужчина на Алтае насильно удерживал подростка в гараже и избил его отца

В Республике Алтай мужчина силой удерживал 15-летнего подростка в своем гараже, а позднее избил отца, который приехал спасать ребенка. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщила Baza со ссылкой на родителей несовершеннолетнего.

© Вечерняя Москва

По их словам, подросток вместе с тремя подругами проходил мимо недостроенного дома в коттеджном поселке Солнечная Поляна, когда из здания выбежал мужчина и схватил мальчика. Он затащил его на территорию здания и запер в гараже. В состоянии паники школьник позвонил в экстренные службы и отцу, но из-за сильного стресса и заикания не смог объяснить, где находится.

Отец с помощью геолокации определил местоположение сына и приехал на место, чтобы разобраться в ситуации. Похитивший его ребенка мужчина заявил, что подросток якобы кидал камни и разбил стекла в доме. После этого мужчина набросился на приехавшего, выбил ему зуб и сломал еще один.

В результате подростка удалось освободить, а на место случившегося вызвали полицию и скорую помощь. Позднее правоохранители возбудили в отношении похитителя уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, передает Telegram-канал.

24 июня три жителя города Артема Приморского края силой затолкали подростка в автомобиль, вывезли в сарай в поселке Заводском, где связали скотчем и оставили одного. В результате мальчик смог самостоятельно освободиться и сбежать, а в отношении похитителей возбудили уголовное дело.