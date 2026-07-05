На вечеринке с участием 150 человек охранник умер от инфаркта

На западе Германии в городе Эссен вечеринка с участием 150 человек закончилась поножовщиной. В результате, как сообщает Bild со ссылкой на полицию, пострадали четыре человека.

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Сотрудник охраны скончался от сердечного приступа, причем он не участвовал в конфликте.

«В ночь на воскресенье в Эссене произошла кровавая стычка на вечеринке с участием 150 человек», - говорится в публикации. «Один мужчина набросился на троих оппонентов и достал нож», - уточняются детали. Но «погиб посторонний человек».

56-летний охранник на фоне происходящего потерял сознание и скончался от инфаркта. А четверо непосредственных участников конфликта получили колотые и резаные ранения. Трое из них госпитализированы в тяжелом состоянии, но их жизни, как указано в статье, ничего не угрожает.

Среди пострадавших - трое граждан Турции и один гражданин ФРГ. Следствие подозревает 46-летнего турка. Сейчас он находится в больнице под охраной.