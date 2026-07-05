В Барнауле мужчина удерживал подростка в гараже за порчу имущества

Житель Алтая закрыл подростка в своем гараже и подрался с его отцом. Об этом сообщает Baza. По данным канала, 15-летний школьник гулял со знакомыми и остановился рядом с недостроенным домом агрессора в Барнауле. В какой-то момент владелец жилья напал на молодых людей, схватил юношу и потащил за собой на территорию. Там мужчина запер школьника в гараже. Пленник позвонил в экстренные службы и отцу, но, так как был шокирован и заикался, не смог точно указать местоположение. В результате геолокацию отследил глава семьи и пришел на место, где решил разобраться с хозяином дома. Во время общения между ними завязался конфликт. "Мужчина заявил, что подросток якобы кидал камни и разбил стекла в доме, после чего диалог быстро перешел в драку: отцу выбили зуб и сломали ещё один", – сообщается в публикации. На место прибыли медики и сотрудники правоохранительных органов. Последним предстоит выяснить подробности произошедшего в рамках проверки.