Суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в Ленобласти

Обвиняемый в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области заключен под стражу, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Санкт-Петербурга.

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Процесс по избранию меры пресечения проходил в Красногвардейском суде Санкт-Петербурга. Представители СК и прокуратуры отметили, что, находясь на свободе, фигурант может скрыться от следствия. Сразу после преступления он снял со счета миллион рублей и пытался бежать с этими деньгами за границу.

Кроме того, выяснилось, что преступление, как и предполагали эксперты "РГ", не было спонтанным. Фигурант заранее спланировал изнасиловать девочку, а потом убить ее, чтобы избежать разоблачения.

В суде обвиняемый признал вину и против заключения под стражу не возражал.

Суд в итоге санкционировал арест как минимум до 3 сентября, расследование продолжается.