Появились подробности трагедии с 5-летней девочкой в Красноярском крае

Трагедией завершились поиски матери и девочки, которые несколько дней назад пропали в Ачинске. Тело пятилетней Лилии нашли на железнодорожной насыпи. Также всплыли неожиданные подробности из жизни семьи, пишет aif.ru.

Сегодня региональное управление СК РФ сообщило, что тело ребенка обнаружили на железнодорожной насыпи в Ачинске. На месте происшествия работают специалисты, предстоит судебно-медицинская экспертиза.

Между тем знакомая семьи заявила, что у пропавшей женщины были проблемы, она проявляла склонность к бродяжничеству.

«Хорошо знаю обоих. У Екатерины проблемы, она и раньше от родителей сбегала. Это уже не первый срыв», — заявила она.

Однако другая знакомая Екатерины так не считает. По ее словам, мать и ребенок «сбежали от мужа и отца» и «уже не первый раз пытаются».

Знакомая посоветовала оставить мать и дочь в покое. Когда же появилась информация о найденном теле ребенка, женщина перестала выходить на связь.

Жительница Ачинска Екатерина и ее пятилетняя дочь пропали 27 июня. Об исчезновении заявил глава семьи. По его словам, накануне женщина вела себя как обычно.

Мать и дочь попали на камеры видеонаблюдения в Ачинске и Красноярске.