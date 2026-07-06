Грузовое судно было атаковано неизвестными в море: что известно

Британские военные сообщили о нападении на грузовое судно у побережья Йемена. Инцидент произошёл в воскресенье примерно в 30 морских милях к юго-западу от Ходейды, информирует Associated Press со ссылкой на Центр морских торговых операций Соединённого Королевства.

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По данным UKMTO, судно заявило об атаке неизвестных вооружённых лиц. К балкеру приблизилась шлюпка и открыла огонь. Охранники были вынуждены открыть ответный огонь, после чего нападавшие отплыли обратно к более крупному судну.

В Великобритании сообщили о нападении вооруженных людей на судно недалеко от Йемена

Грузовое судно и экипаж находятся в безопасности. Британские военные начали расследование обстоятельств произошедшего. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за атаку.

Портовый город Ходейда находится под контролем поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов. Ранее они угрожали возобновить нападения на корабли в регионе.