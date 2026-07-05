У жителя Москвы развилась редкая болезнь из-за голубей

В Москве 50-летний мужчина, более 25 лет занимавшийся разведением голубей, столкнулся с тяжёлым заболеванием, заставившим его отказаться от любимого дела. Мужчина стал жаловаться на боли в груди и одышку даже при обычной ходьбе. Обратившись к врачам, он узнал неутешительный диагноз — гиперчувствительный пневмонит, который так-же называют «лёгким любителя птиц», а также фиброз лёгочной ткани.

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Суть заболевания проста и одновременно страшна: иммунитет мужчины воспринял мельчайшие частицы перьев, сухого помёта и птичьей перхоти как агрессивную угрозу и запустил воспалительный процесс. Как сообщает телеграм-канал "Baza", с каждым днём, проведённым в голубятне, процесс становился всё более разрушительным.

Воспаление перешло в хроническую фазу, нормальная эластичная ткань лёгких начала замещаться грубыми рубцами. Орган перестал полноценно снабжать организм кислородом — именно это и вызывало одышку.

Когда диагноз стал очевиден, Дмитрию пришлось немедленно прекратить любые контакты с птицами. Однако, как пояснила пульмонолог Ирина Панарина, болезнь оказалась коварнее, чем можно было предположить. Даже после изоляции от аллергена фиброз продолжил прогрессировать. Врачи признали: вернуть лёгким прежнюю функцию уже невозможно, задача теперь — сдерживать развитие болезни с помощью специальных препаратов.