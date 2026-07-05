Самый разыскиваемый убийца России годами скрывался под видом монаха

Уроженец Свердловской области Андрей Кузнецов, прозванный прессой «монахом-разбойником», установил рекорд российского розыска. Он скрывается от правосудия почти 27 лет, меняя паспорта и местожительство, пишет Ura.ru.

Издание отмечает, что на июль 2026 года Андрею Кузнецову уже за пятьдесят лет.

«Он находится в федеральном розыске без малого 27 лет, побив все мыслимые рекорды по длительности укрывательства среди преступников новейшей истории России», — пишет Ura.ru.

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Криминальная биография Кузнецова началась в родном городе Полевском и продолжилась в Екатеринбурге, где в середине 1990-х он отбыл первый срок за разбой.

В январе 1999 года Кузнецов вышел на свободу и с двумя подельниками организовал налет на квартиру трех торговцев из Таджикистана. Преступники действовали под видом оперативников угрозыска. Они забрали всего 4 тысячи рублей и кожаную куртку, Кузнецов при этом «продемонстрировал чудовищную жестокость». Он хладнокровно убил всех троих выстрелами в голову.

Подельников задержали быстро, и они получили длительные сроки, а сам Кузнецов успел скрыться и был объявлен в федеральный розыск.

За десятилетия бегства Кузнецов сменить несколько личностей. В середине двухтысячных он начал проявлять интерес к православию, познакомился с людьми из духовной среды. В 2016 году укрылся в Среднеуральском женском монастыре, и стал доверенным лицом и личным келейником скандального схиигумена Сергия*.

Экс-схиигумен, осужденный позже на 7 лет колонии, публично ставил Силуана в пример верующим, называя его святым человеком. Эти видеозаписи в интернете помогли силовикам опознать в монахе разыскиваемого киллера.

В ночь на 29 декабря 2020 года спецназ штурмовал монастырь для задержания Сергия*, но Кузнецову удалось скрыться.

Розыск 51-летнего Андрея Кузнецова продолжается до сих пор.

За информацию о его местонахождении МВД назначило награду в один миллион рублей. https://news.rambler.ru/incidents/54930870-mvd-obyavilo-million-za-informatsiyu-o-beglom-monahe-razboynike/

*Экс-схиигумен Сергий (Николай Романов) внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.