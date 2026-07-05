Исчезновение двух девочек в Туве: поиски вышли на новый след

Следствие отрабатывает несколько версий исчезновения двух девочек в Кызыле 1 июля. Приоритетной считается версия о возможном утоплении детей, рассказал на брифинге министр внутренних дел по Республике Тыва генерал-майор полиции Юрий Завьялов. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, школьницы 12 и 13 лет исчезли вечером 1 июля — ушли по направлению к реке Енисей и не вернулись. На берегу были обнаружены телефоны и обувь.

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«Могу сказать одно, мы отрабатываем все версии. Основная версия, что все-таки девочки могли утонуть. Все идет к этому, поэтому оперативный штаб развернут, проводим комплекс мероприятий на реке», — разъяснил Завьялов.

Вместе с тем, уточнил генерал-майор, следователи отработают все версии, проведут комплекс оперативно-разыскных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в поисках школьниц задействованы 15 сотрудников МО МВД России «Улуг-Хемский», трое сотрудников МЧС, 20 представителей администрации Улуг-Хемского района, десятки волонтеров и специалистов поисково-спасательных отрядов, операторы БПЛА.