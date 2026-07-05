Движение поездов в Красноярском крае восстановлено после схода вагонов

Железнодорожное сообщение на перегоне в Красноярском крае, нарушенное из-за схода 12 пустых вагонов, полностью восстановлено.

Об этом сообщила пресс-служба Красноярской железной дороги.

«Движение поездов на перегоне Путевой пост 570 км – Кошурниково в Красноярском крае восстановлено», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в работах участвовали более 100 железнодорожников, три восстановительных поезда и специальная техника. Причины схода устанавливаются.

В субботу, 4 июля, на участке Путевой пост 570 км — Кошурниково 13 пустых вагонов грузового состава сошли с рельсов. В результате инцидента никто не пострадал, угрозы экологии не возникло.