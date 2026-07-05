Пожар начался на Бруклинском мосту во время салюта

Бруклинский мост загорелся в Нью-Йорке из-за салюта, запущенного во время празднования Дня независимости США. Об этом пишет New York Post, публикуя кадры с моментом ЧП.

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По данным газеты, фейерверк запускали прямо с моста. Внезапно над одной из секций показался дым, а позже зрители заметили пламя.

Впоследствии огонь вспыхнул еще на нескольких участках.

"Одновременно их было четыре. Из-за пожара взорвалось несколько дополнительных фейерверков", - приводит издание слова одного из очевидцев.

На опубликованном видео запечатлено, как рядом с конструкцией моста взрываются салюты, а затем вспыхивает пламя.

Издание отметило, что все четыре очага потухли сами в течение минуты. Какой ущерб причинен мосту, пока неясно.

Напомним, что 4 июля США отмечали 250-летие своего основания, день которого традиционно празднуется в годовщину принятия Декларации независимости в Филадельфии в 1776 году. "Российская газета" собрала самые запоминающиеся проекты главы Белого дома, приуроченные ко Дню независимости США.