Поезд врезался в автомобиль в Хабаровском крае

Поезд врезался в оставленный на путях автомобиль в Хабаровском крае
Пресс-служба Восточного МСУТ СК России сообщила об аварии на регулируемом железнодорожном переезде. Водитель оставил машину на путях из-за поломки.
По данным ведомства, инцидент произошел на перегоне станций Пиль — Мавринский. Грузовой состав врезался в автомобиль. Никто не пострадал.
Следователь проводит процессуальную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
На месте работают оперативные службы. Причины технической неисправности автомобиля и обстоятельства оставления его на путях выясняются.