Поезд врезался в автомобиль в Хабаровском крае

Пресс-служба Восточного МСУТ СК России сообщила об аварии на регулируемом железнодорожном переезде. Водитель оставил машину на путях из-за поломки.

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По данным ведомства, инцидент произошел на перегоне станций Пиль — Мавринский. Грузовой состав врезался в автомобиль. Никто не пострадал.

Следователь проводит процессуальную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

На месте работают оперативные службы. Причины технической неисправности автомобиля и обстоятельства оставления его на путях выясняются.