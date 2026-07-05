Девочка выпала с прогнившей горки в Благовещенске

Информационный центр СК России сообщил о госпитализации восьмилетней девочки после падения с аварийной горки во дворе многоквартирного дома. Инцидент произошел в Благовещенске на улице Батарейной.

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Как следует из сообщения ведомства, горка длительное время находилась в неисправном состоянии. Из-за частичного разрушения конструкции ребенок выпал из нее и получил травмы.

Девочка была экстренно госпитализирована, характер повреждений уточняется. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль.

Он поручил руководителю регионального управления СК Алексею Коротких доложить о промежуточных результатах проверки и принятом решении.