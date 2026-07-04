Турецкая полиция раскрыла крупную схему кибермошенничества

Правоохранительные органы Турции провели масштабную операцию против предполагаемой группы кибермошенников, жертвами которой, по данным следствия, стали более 17 тысяч человек. Об этом сообщили в управлении полиции провинции Кайсери.

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По информации ведомства, общий ущерб от действий злоумышленников превысил 757 млн турецких лир, что эквивалентно примерно 16 млн долларов.

Следствие установило личности 53 подозреваемых. По версии полиции, они создавали поддельные интернет-ресурсы, внешне практически не отличавшиеся от официальных сайтов компаний, предоставляющих интернет-услуги, и таким образом похищали деньги пользователей.

Как уточнили в полиции, только в провинции Кайсери от действий мошенников пострадали 204 человека.

Задержания прошли одновременно в шести турецких провинциях. По итогам спецоперации 31 подозреваемый был заключен под стражу, расследование продолжается.