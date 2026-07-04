МЧС ведет поиски подростка, пропавшего на реке в Астраханской области

В Астраханской области спасатели проводят поисковую операцию после происшествия на реке Бузан, где сильным течением унесло подростка. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

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По предварительной информации, инцидент произошел в селе Черемуха. Группа ребят отправилась на рыбалку, после чего один из мальчиков решил искупаться.

Во время купания подросток не справился с сильным течением, которое унесло его вниз по реке. Очевидцы попытались прийти ему на помощь, однако спасти ребенка не удалось.

В настоящее время сотрудники экстренных служб продолжают поисковые работы и устанавливают все обстоятельства произошедшего.