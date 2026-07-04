Маленькая девочка оказалась в ловушке в квартире

В Дербенте спасатели МЧС спасли маленькую девочку из запертой квартиры, сообщает пресс-служба ведомства в субботу.

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В сообщении уточняется, что в квартире на улице Приморской в Дербенте захлопнулась дверь, и внутри квартиры оказался маленький ребенок.

Потребовалась помощь спасателей, сообщают в ведомстве.

Прибывшие на место сотрудники МЧС в присутствии полицейских и родителей деблокировали металлическую дверь и обеспечили доступ матери к дочери. Медицинской помощи ребенку не потребовалось, уточнили в МЧС.