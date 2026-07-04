Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле достигло 2954

Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле достигло 2 954, ещё 16 592 человек пострадали.

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Об этом говорится в сводке Министерства по коммуникациям и информации, которую опубликовал председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес.

Как отмечается, живыми спасены 6 462 человек.

По данным властей, после землетрясения повреждены 856 зданий, 190 из них полностью обрушились.

Ранее МИД Венесуэлы выразил благодарность России за гуманитарную помощь, направленную в страну после разрушительного землетрясения.