Тело мужчины найдено в знаменитом парижском канале

В Париже из вод канала Сен-Мартен, расположенного в восточной части города, извлечено тело мужчины. Об этом информирует агентство "Франс Пресс" со ссылкой на источник в полиции. Нахождение останков в воде зафиксировано в том месте, где властями столицы ранее было официально разрешено купание.

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Инцидент произошел на фоне аномальной жары. Напомним, в середине июня муниципальные власти одобрили доступ граждан к воде в этом канале для спасения от зноя. Тело погибшего, которому на вид около тридцати лет, было обнаружено утром в субботу, 4 июля.

По информации спасателей, проводивших операцию по поднятию останков, признаки нахождения в воде указывают на то, что тело пролежало там на протяжении нескольких дней. При осмотре вещей погибшего не найдено документов, которые могли бы способствовать установлению его личности.

Отмечается, что это уже второй подобный случай на данном водном объекте за последнее время. В конце июня в канале Сен-Мартен утонул еще один мужчина. Сообщается, что тот инцидент произошел во время купания в зоне, где такая активность была под запретом.