Житель Поморья перевел мошенникам почти 9 млн рублей

Житель Котласа Архангельской области перевел телефонным мошенникам почти 9 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. С ним связались под предлогом организации курьерской доставки и убедили продиктовать код из СМС-сообщения.

"Житель Котласа перевел телефонным мошенникам почти 9 млн рублей. В МО МВД России "Котласский" обратился 56-летний местный житель, ставший жертвой телефонного мошенничества. Мужчина рассказал, что злоумышленники связались с ним под предлогом организации курьерской доставки и убедили продиктовать код из СМС-сообщения для получения посылки. Сразу после того, как заявитель сообщил конфиденциальный код, разговор прервался", - говорится в сообщении.

Вслед за этим мужчине массово стали звонить люди, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и государственных структур. Они проинформировали заявителя о том, что с его банковского счета прямо сейчас происходит несанкционированное списание денежных средств.

Под предлогом спасения накоплений и остановки незаконных транзакций аферисты убедили мужчину перевести все деньги на так называемый безопасный счет. Заявитель перечислил по указанным реквизитам собственные и кредитные денежные средства. Возбуждено уголовное дело.